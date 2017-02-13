ГОТОВИМСЯ К ПОЛОВОДЬЮ
В Красноярском крае ожидается сложное весеннее половодье
В Красноярском крае и в целом по Сибири заблаговременно подняли вопрос готовности регионов к периоду возможных паводков.
По прогнозам гидрологов, неблагоприятное развитие паводковой ситуации возможно в 9 сибирских субъектах - в республиках Алтай, Хакасия, Тува, в Алтайском и Красноярском краях, в Омской, Томской, Кемеровской и Новосибирской областях.
В марте будут наиболее активно вестись превентивные мероприятия. Состоятся масштабные тренировки и другие практические занятия для проверки готовности к реагированию и взаимодействию органов власти, профильных ведомств и экстренных служб.
Традиционно на сибирских реках будут чернить, резать и взрывать лёд для его ослабления. Мониторинг уровней воды в реках обеспечат 797 постоянных и 98 временных гидропостов.
В оперативном информировании дежурно-диспетчерских служб и населения о складывающейся обстановке будут активно задействованы старосты населённых пунктов, которых на территории Сибири более 11 тысяч. Оперативные группы МЧС встанут на дежурство там, где возможно осложнение обстановки.
Источник:stolitca24.ru
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