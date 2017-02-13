ПОЖИЛ НА ВСЮ КАТУШКУ
Железногорский бизнесмен нагрел своих клиентов почти на 20 миллионов рублей
Следственным отделом УМВД, в ходе расследования уголовного дела по фактам мошенничества, возбужден дополнительный эпизод по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) в отношении 38-летнего железногорца, генерального директора ООО, ранее не судимого.
С 2011 года подозреваемый в целях личного обогащения под предлогом развития бизнеса производил займы крупных сумм денег, оформляя их передачу расписками. В дальнейшем с последующих займов частично выплачивал проценты, а основные суммы тратил на личные нужды, в том числе заграничные туры.
Своими действиями мошенник в период с июля 2011 года по июнь 2016 года получил с 30-летнего предпринимателя 5,5 миллионов рублей. Также правоохранительными органами выявлено 6 аналогичных фактов преступного деяния, общий ущерб составляет около 20 миллионов рублей.
По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск
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