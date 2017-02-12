ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 13 ФЕВРАЛЯ

Польский политик-консерватор Ярослав Качиньский, опасаясь России, решил пойти на политическое сближение с Берлином, хотя раньше выступал как критик Ангелы Меркель. Об этом пишет немецкое издание Deutschlandfunk.На Украине началась операция по поиску группы разведчиков ВСУ. Поисковая группа вышла в район Луганской области, где предположительно пропали военные. Об этом сообщают «Вести» со ссылкой на украинские СМИ.Главный редактор агентства Sputnik и телеканала RT Маргарита Симоньян дала несколько советов ЦРУ, как не допустить признания нормальности России.РФ уже начала диалог с администрацией нового президента США Дональда Трампа, и он будет более интенсивным, как только будут сформированы все ее звенья, которые занимаются внешнеполитическими делами, заявил глава МИД…На Украине совершили новое «историческое открытие». В эфире первого канала Украинского радио сообщили, что запорожские казаки — это родственники египетских фараонов.