ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 ФЕВРАЛЯ

Группа разведчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) пропала в Луганской области, выполняя боевое задание.Капитан женской сборной России по теннису Анастасия Мыскина назвала ошибки арбитров во встречах Кубка Федерации судейским заговором против нее лично. Об этом сообщает ТАСС.МВД Украины заявило, что задержанные в РФ 47 украинцев в рамках дела о международном наркосиндикате являются жертвами торговцев людьми, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.Уроженка мексиканского города Монтеррей, проживающая с детства в США, Роза Мария Ортега осуждена судом города Даллас на восемь лет тюрьмы за то, что два раза голосовала на выборах, хотя не…Пятидневный безвизовый режим въезда в Белоруссию для иностранцев вступает в силу согласно подписанному в январе президентскому указу.