ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 12 ФЕВРАЛЯ
11.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 26 | Автор: Сергей Скляров
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Держатель грин-карты получила 8 лет тюрьмы за голосование в США
Уроженка мексиканского города Монтеррей, проживающая с детства в США, Роза Мария Ортега осуждена судом города Даллас на восемь лет тюрьмы за то, что два раза голосовала на выборах, хотя не…
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