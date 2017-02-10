ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ФЕВРАЛЯ

Биатлонистку Екатерину Глазырину временно отстранили от соревнований, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на решение Международного союза биатлонистов (IBU).Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты не привозят из командировок товары, находящиеся в санкционном списке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Наше Радио».Из-за нарушения антидопинговых правил российская бегунья Мария Савинова-Фарносова была дисквалифицирована на четыре года и лишена золотой медали Олимпиады-2012 в беге на 800 м. Такое решение в Лозанне вынес спортивный арбитражный…Президент Сирии Башар Асад заявил, что если США проявят такую же искренность в деле борьбы с терроризмом, как Россия, то он не против присутствия американских военных в Сирии.Новости шоу-бизнеса пестрят заголовками о романах и расставаниях певцов, актеров и других публичных личностей. Но далеко не все близкие отношения заканчиваются браком.