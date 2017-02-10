ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 9 ФЕВРАЛЯ
10.02.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 31 | Автор: Сергей Скляров
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«Несолидно»: Мария Захарова сделала неожиданное признание
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российские дипломаты не привозят из командировок товары, находящиеся в санкционном списке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на «Наше Радио».
CAS дисквалифицировал Савинову-Фарносову
Из-за нарушения антидопинговых правил российская бегунья Мария Савинова-Фарносова была дисквалифицирована на четыре года и лишена золотой медали Олимпиады-2012 в беге на 800 м. Такое решение в Лозанне вынес спортивный арбитражный…
Асад назвал условие присутствия американских военных в Сирии
Президент Сирии Башар Асад заявил, что если США проявят такую же искренность в деле борьбы с терроризмом, как Россия, то он не против присутствия американских военных в Сирии.
Раз штамп, два штамп: Сколько браков было у звезды?
Новости шоу-бизнеса пестрят заголовками о романах и расставаниях певцов, актеров и других публичных личностей. Но далеко не все близкие отношения заканчиваются браком.
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