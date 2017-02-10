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В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ-ЕВГЕНИЙ ШУРПИК

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ-ЕВГЕНИЙ ШУРПИК
10.02.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу "Открытая студия" в понедельник 13 февраля
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ФЕВРАЛЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 11 ФЕВРАЛЯ
10.02.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 11 февраля представляет Наталья Кокорина
СМЕТАНА ПОД МИКРОСКОПОМ

СМЕТАНА ПОД МИКРОСКОПОМ
10.02.17 | Главные темы / Cобытия
По итогам рейтинговой оценки сметаны выявлены нарушения требований качества
ЛЕСА ПОД ЗАЩИТОЙ

ЛЕСА ПОД ЗАЩИТОЙ
10.02.17 | Главные темы / Cобытия
Для борьбы с лесными пожарами в Красноярском крае создают крупный центр с
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
10.02.17 | Главные темы / Cобытия
В Москве прошел первый совместный научно-технический совет АО "ИСС" и

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 9 ФЕВРАЛЯ

10.02.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 31 | Автор: Сергей Скляров



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