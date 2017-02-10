ЛЕСА ПОД ЗАЩИТОЙ

Для борьбы с лесными пожарами в Красноярском крае создают крупный центр с новыми самолетами



Чтобы усилить работу по тушению лесных пожаров, Рослесхоз принял решение о создании в Красноярске межрегионального лесопожарного центра, который будет отвечать за контроль над обстановкой в Сибири и на Дальнем Востоке.

В этом году здесь будет создана новая структура, которая будет работать как ситуационный центр, а в два последующих года пройдет расширение штата за счет лесных пожарных — парашютистов и десантников. Также появится новая техника — 5 самолетов ТВС-2МС, являющиеся современной модификацией Ан-2.



«В прошлом году правительство Российской Федерации поставило задачу приближения управленческой структуры и лесопожарных сил федерального уровня к горимым территориям страны. И межрегиональный лесопожарный центр в Красноярске создается в этих целях. Фактически центр является филиалом ФБУ „Авиалесоохрана“ и составной частью федерального штаба по координации деятельности по тушению лесных пожаров», — пояснил заместитель начальника «Авиалесоохраны» Николай Ковалев.

В министерстве лесного хозяйства Красноярского края уже сообщили о начале работы по подготовке к пожароопасному сезону. В край поступила новая техника: у лесных пожарных края появилась командно-штабная машина и мобильные пункты управления оперативной группы, которые позволяют поддерживать связь с группами, работающими в удаленных районах, сообщает Newslab.