ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В Москве состоялся первый совместный научно-технический совет железногорской фирмы ИСС и государственного предприятия «Космическая связь»
Совет был посвящен перспективам развития космических аппаратов серии «Экспресс», которые создаются на ИСС по заказу Космической связи. В заседании также приняли участие представители Федерального агентства связи, Объединенной ракетно-космической корпорации и НИИ радио.
Работу открыли генеральный директор ИСС Николай Тестоедов и генеральный директор ГПКС Юрий Прохоров. От решетневцев были представлены предложения по проектированию, разработке и изготовлению модулей полезных нагрузок для перспективных спутников. Также участники обсудили направления развития и использования платформ «Экспресс-1000» и «Экспресс-2000», на базе которых создаются современные негерметичные аппараты.
В ходе НТС стороны обозначили круг задач по развитию государственной орбитальной группировки телекоммуникационных космических аппаратов гражданского назначения и качества предоставляемых ими услуг, сообщает www.iss-reshetnev.ru.
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