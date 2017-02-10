ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

Возможной причиной непреднамеренного удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по турецким военным в Сирии была ошибка турецкого командования.Пользователи социальной сети Instagram оставили множество комментариев под фотографией французского биатлониста Мартена Фуркада, который в гонке ЧМ в Хохфильцине уронил российского спортсмена на снег, а затем во время церемонии награждения…Действия НАТО у российских границ носят провокационный и дестабилизирующий характер. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.Российские спецслужбы отправляют в Европу агентов из Чечни, чтобы дестабилизировать ситуацию в Евросоюpе. Такие утверждения содержатся в документальном фильме, который показал один из ведущих немецких телеканалов ZDF.Рэйс-директор российского биатлона Вадим Мелихов прокомментировал инцидент с участием Мартена Фуркада и Александра Логинова во время смешанной эстафеты на чемпионате мира по биатлону в Хохфильцене.