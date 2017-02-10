УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА

В железногорском УМВД проведена проверка боеготовности



9 февраля в 5 часов 30 минут в Управлении был объявлен сбор личного состава по сигналу учебной тревоги.



В установленное время было произведено построение сотрудников. Руководство Управления и подразделений проверили внешний вид полицейских, их экипировку, содержимое «тревожных» чемоданов.

По отдельной вводной отрабатывались мероприятия по обороне здания Управления, выполнялись нормативы противохимической обороны.



По информации МУ МВД РФ по ЗАТО г.Железногорск