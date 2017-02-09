РАДИОПРОГРАММА ОТ 9 ФЕВРАЛЯ

Ополченец Игорь Мыльцев (позывной Француз), который якобы признался в убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви), опроверг информацию о своей причастности к ликвидации бойца.МВФ отказался спасать Украину Фото: Reuters Международный валютный фонд (МВФ) не планирует рассматривать вопрос выделения Киеву четвертого кредитного транша в ближайшую неделю. Ранее Украина ожидала 1 млрд долларов траншами.Пользователи Сети выражают возмущение поступком французского биатлониста Мартена Фуркада в ходе первой гонки на ЧМ в Австрии.Президент США Дональд Трамп в ходе своего первого телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным раскритиковал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), назвав его неудачным соглашением для Соединенных Штатов.Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предложили вооруженным силам Украины (ВСУ) полностью прекратить огонь с полуночи 9 февраля. С такой инициативой выступил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.