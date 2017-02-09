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ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

09.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 52 | Автор: Галина Процкая

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

ГХК занял второе место в конкурсе «Экологически образцовая организация атомной отрасли»
Конкурс «Экологически образцовая организация атомной отрасли» проводится с 2013 года. В этом году в нем принимали участие 48 экологически значимых предприятий и организаций.

Награду генеральному директору Горно-химического комбината Петру Гаврилову вручил 7 февраля в Москве генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Оценивая работу ГХК в деле совершенствования природоохранной деятельности, конкурсная комиссия особо отметила обеспечение экологической безопасности на предприятии, сообщает сайт ГХК.



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