ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 10 ФЕВРАЛЯ
09.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 32 | Автор: Сергей Скляров
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Ополченец Игорь Мыльцев (позывной Француз), который якобы признался в убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (позывной Гиви), опроверг информацию о своей причастности к ликвидации бойца.
Почему МВФ отказался спасать Украину, кого признали угрозой для России и другие события дня
МВФ отказался спасать Украину Фото: Reuters Международный валютный фонд (МВФ) не планирует рассматривать вопрос выделения Киеву четвертого кредитного транша в ближайшую неделю. Ранее Украина ожидала 1 млрд долларов траншами.
В интернете начали акцию против Фуркада
Пользователи Сети выражают возмущение поступком французского биатлониста Мартена Фуркада в ходе первой гонки на ЧМ в Австрии.
Трамп раскритиковал договор о разоружении
Президент США Дональд Трамп в ходе своего первого телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным раскритиковал Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), назвав его неудачным соглашением для Соединенных Штатов.
ДНР предложила украинцам полностью прекратить огонь
Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) предложили вооруженным силам Украины (ВСУ) полностью прекратить огонь с полуночи 9 февраля. С такой инициативой выступил представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.
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