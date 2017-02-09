БЕССРОЧНО И БЕСПЛАТНО

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Бесплатная приватизация жилья в России стала бессрочной
На пленарном заседании в Госдуме была принята поправка о бессрочном продлении бесплатной всеобщей приватизации жилья. До этого жителям России предлагали поторопиться и оформить жилье в собственность до 1 марта этого года. Причем срок этот сдвигался уже 6 раз — в 2006, 2010, 2013 и 2015 годах.
Отметим, что в Красноярском крае в первые годы приватизация помещений шла активно, но к 1994 году количество ежегодно оформляемых в собственность квартир резко снизилось.
В этом году депутаты Госдумы предложили продлить срок приватизации до 2020 года для тех, кто не имел возможности приватизировать свое жилье — речь шла о детях-сиротах, переселенцах из ветхого жилья, а также о недавно присоединенных к России территориях, Крыме и Севастополе. Однако вопрос все равно остался актуальным, так как есть еще большое количество людей, проживающих в общежитиях, ранее принадлежавших промышленным предприятиям, которые закрылись, а также жители военных городков. «Вопрос с их местом жительства, возможностью приватизации для них пока открыт», — отмечает издание.
По данным ТАСС, такое предложение поддержал и премьер-министр страны Дмитрий Медведев — это подтвердила его пресс-секретарь Наталья Тимакова. Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень сказал агентству, что решение о бессрочной бесплатной приватизации жилья в РФ снимет ажиотаж вокруг этого вопроса.
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