В НОГУ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ

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Глава ЗАТО Вадим Медведев встретился с юными журналистами проекта «Школы Росатома»
В Общественной приемной глава ЗАТО Вадим Медведев встретился с участниками и победителями конкурса-фестиваля «АтомСфера».
Продолжаются мероприятия для талантливых детей в рамках проекта «Школа Росатома». 25 января 39 школьников из 13 городов присутствия Гокорпорации «Росатом» собрались в Лесном, чтобы вместе подвести итоги конкурса юных журналистов и дать старт новому средству массовой информации проекта «Школа Росатома» – электронной газете «Rosatom’s COOL».
В очном этапе «АтомСферы» участвовали 9 юных журналистов из Железногорска:
- Боганов Алексей (Гимназия №91, ДТДиМ), Дмитриева Ирина (Гимназия №91, ДТДиМ), Ничиков Илья (Лицей №103, ДТДиМ), Смирнова Ксения (Гимназия №91, ДТДиМ), Щербатов Юрий (Гимназия №91, ДТДиМ) (руководитель Пархачев Павел Иванович);
- Гайбуллаев Илья (Школа №95, руководитель Гайбуллаева Елена Владистовна);
- Гринько Мария, Федорова Софья (Гимназия №91, руководитель Лешкина Анна Алексеевна);
- Грецева Юлия (Школа №95, руководитель Молчанова Мария Александровна).
Ребята достойно представили город, пятеро стали призерами в номинации «Открытие «АтомСферы”»:
- Боганов Алексей;
- Гайбуллаев Илья;
- Дмитриева Ирина;
- Смирнова Ксения;
- Федорова Софья.
Вместе с дипломами и ценными призами ребята получили право на участие в отраслевой смене проекта «Школа Росатома» во Всероссийских детских центрах «Орленок» или «Океан».
фото:Натальи Булгак
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