В НОГУ С ПРОФЕССИОНАЛАМИ

Глава ЗАТО Вадим Медведев встретился с юными журналистами проекта «Школы Росатома»

В Общественной приемной глава ЗАТО Вадим Медведев встретился с участниками и победителями конкурса-фестиваля «АтомСфера».

«Очень ценно, что мы живем в свободное время и можем свободно мыслить. Очень важно, что ребята выбрали для себя творческую стезю, я надеюсь, что в их жизни все будет хорошо складываться и они с чувством ответственности к Железногорску, к своему окружению будут нести дальше добро, и наша жизнь будет становиться лучше. Желаю им удачи сегодня»

Продолжаются мероприятия для талантливых детей в рамках проекта «Школа Росатома». 25 января 39 школьников из 13 городов присутствия Гокорпорации «Росатом» собрались в Лесном, чтобы вместе подвести итоги конкурса юных журналистов и дать старт новому средству массовой информации проекта «Школа Росатома» – электронной газете «Rosatom’s COOL».

В очном этапе «АтомСферы» участвовали 9 юных журналистов из Железногорска:

Боганов Алексей (Гимназия №91, ДТДиМ), Дмитриева Ирина (Гимназия №91, ДТДиМ), Ничиков Илья (Лицей №103, ДТДиМ), Смирнова Ксения (Гимназия №91, ДТДиМ), Щербатов Юрий (Гимназия №91, ДТДиМ) (руководитель Пархачев Павел Иванович);

Гайбуллаев Илья (Школа №95, руководитель Гайбуллаева Елена Владистовна);

Гринько Мария, Федорова Софья (Гимназия №91, руководитель Лешкина Анна Алексеевна);

Грецева Юлия (Школа №95, руководитель Молчанова Мария Александровна).

Ребята достойно представили город, пятеро стали призерами в номинации «Открытие «АтомСферы”»:

Боганов Алексей;

Гайбуллаев Илья;

Дмитриева Ирина;

Смирнова Ксения;

Федорова Софья.

Вместе с дипломами и ценными призами ребята получили право на участие в отраслевой смене проекта «Школа Росатома» во Всероссийских детских центрах «Орленок» или «Океан».

фото:Натальи Булгак