ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 ФЕВРАЛЯ
08.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Сергей Скляров
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Заказ на убийство журналиста Павла Шеремета мог поступить из России. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».
Рублю предрекли «двойной удар»
Российский рубль может оказаться под давлением сразу двух факторов: падения цен на нефть и совместных операций министерства финансов и Банка России на внутреннем валютном рынке. Об этом сообщает «Лента.ру».
Путину подарили машину
Российский президент Владимир Путин получил в качестве подарка миниатюрную серебряную модель автомобиля. Такой презент главе государства преподнес руководитель автоконцерна Volkswagen Маттиас Мюллер.
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