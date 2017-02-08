ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 9 ФЕВРАЛЯ

В ДНР сообщили о гибели Гиви В Минобороны ДНР сообщили о гибели в результате теракта командира батальона «Сомали» Михаила Толстых (Гиви). В его кабинете произошел взрыв, передает РИА Новости.Заказ на убийство журналиста Павла Шеремета мог поступить из России. С таким заявлением выступил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Об этом сообщает телеканал «112 Украина».Российский рубль может оказаться под давлением сразу двух факторов: падения цен на нефть и совместных операций министерства финансов и Банка России на внутреннем валютном рынке. Об этом сообщает «Лента.ру».Российский президент Владимир Путин получил в качестве подарка миниатюрную серебряную модель автомобиля. Такой презент главе государства преподнес руководитель автоконцерна Volkswagen Маттиас Мюллер.Олег Ляшко упал в здании Верховной рады. Инцидент с лидером фракции Радикальной партии произошел на главной лестнице украинского парламента.