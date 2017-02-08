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В России нуждающимся раздадут продуктовые карточки

Минпромторг и Минфин намерены запустить программу продовольственной помощи, сообщает Коммерсант. ru. По мнению министерств, карточки помогут тем, кто не может купить свежее мясо, рыбу и овощи. По официальным данным, таких сейчас в нашей стране больше 21 миллиона.

Каждый доказавший, что проживает ниже «черты бедности», а также не замеченный в «левых» доходах, сможет рассчитывать на покупку продуктов питания на сумму 1400 рублей в месяц. При этом выделенные средства можно будет потратить только на покупку продуктов отечественного производства.

Напомним, что Минпромторг сообщил о выпуске продуктовых карточек еще в 2015-м году. С тех пор запуск программы откладывался несколько раз из-за нехватки денег. Когда же талоны на питание все-таки поступят в оборот, и кому будут выдаваться? Точной даты пока не называют.

Заметим, что карточное распределение продовольственных и промышленных товаров в Советском Союзе было отменено 14 декабря 1947 г. Постановлением Совета Министров и ЦК ВКПБ. То есть, через два года после разрушительной и кровопролитной Великой Отечественной войны.

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