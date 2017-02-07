ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

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-«ЖКХ любит счет». Железногорцы получили квитанции за январь и взяли в руки калькулятор.

-«Успей записаться!» Попасть в первый класс проблема по всей стране и Железногорск не исключение. В чем причина ночевок родителей возле школ?

-Самому пожилому футболисту Железногорска исполнилось 77. Как выяснилось, это отец известного журналиста Владимира Пичугина. О секрете молодости спортсмена в материале его сына

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