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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ФЕВРАЛЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 8 ФЕВРАЛЯ
07.02.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 8 февраля представляет Наталья Кокорина

"АТОМИАДА-2017" НА СТАРТЕ
07.02.17 | Главные темы / Cобытия
В Железногорске пройдет 2-й этап главных спортивных состязаний атомщиков 
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА
07.02.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 9 февраля
ПОПОЛНИ ЗАКРОМА!

ПОПОЛНИ ЗАКРОМА!
07.02.17 | Главные темы / Cобытия
11 февраля в Железногорске пройдет сельскохозяйственная ярмарка

ОБЗОР ГАЗЕТЫ "ГОРОД И ГОРОЖАНЕ"

07.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 20 | Автор: Наталья Кокорина

Читайте в новом номере газеты на этой неделе

-«ЖКХ любит счет».  Железногорцы получили квитанции за январь и взяли в руки калькулятор.

-«Успей записаться!» Попасть в первый класс проблема по всей стране и Железногорск не исключение. В чем причина ночевок родителей возле школ?

-Самому пожилому футболисту Железногорска исполнилось 77. Как выяснилось, это отец известного журналиста Владимира Пичугина. О секрете молодости спортсмена в материале его сына

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