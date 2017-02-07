"АТОМИАДА-2017" НА СТАРТЕ

В Железногорске пройдет 2-й этап главных спортивных состязаний атомщиков

С 9 по 12 февраля состоится второй этап зимней спартакиады работников атомной энергетики, промышленности и науки «Атомиада-2017».

Состязания развернутся на спортивных площадках ГХК. В них примут участие представители предприятий дивизиона, в том числе из Москвы, и организаций Росатома, расположенных в Железногорске - всего более 100 спортсменов.

Соревноваться будут в четырёх видах спорта: мини-футбол, зимний полиатлон, лыжные гонки и горные лыжи.

Спортсмены, показавшие лучшие результаты, отправятся на финал IX зимней спартакиады работников атомной энергетики, который состоится со 2 по 5 марта в Новоуральске, сообщает sibghk.ru.