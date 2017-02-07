В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - СВЕТЛАНА ЗАХАРОВА

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 9 февраля

Налоговые сборы. Кто сегодня в списке злостных неплательщикам? Для чего вводят новые кассовые аппараты и по силам ли предпринимателям купить довольно дорогостоящее оборудование? О налогах, сборах и ответственности будем говорить с начальником межрайонной ИФНС России №26 по Красноярскому краю Светлана Захарова.

Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в четверг, 9 февраля, в 12.30. На городском радио программа прозвучит в 13.20 в записи.

Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.

Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.