НА ТАЗИКЕ ВЕРХОМ

Стартовал прием заявок на участие в чемпионате по скоростному спуску с горы на хозяйственных тазах

Первый костюмированный чемпионат «ТАЗОЛЁТ» состоится 24 февраля в 15:00 в городском парке культуры и отдыха.

Для спуска можно использовать тазы любой формы и емкости, из любых материалов.

Организаторы будут приветствовать украшение своего "гоночного болида", фейс-арт и яркие маскарадные костюмы. Не пропустите самое яркое событие зимы!

Заявки принимаются до 22 февраля по электронной почте: Tazoled@mail.ru. Заявки по телефону 72-49-51



