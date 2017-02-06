ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 ФЕВРАЛЯ

Следователи Службы безопасности Украины обнародовали аудиозапись переговоров якобы главы ЛНР Игоря Плотницкого о сбитом в июне 2014 года самолете Ил-76. Запись опубликована на официальном сайте СБУ.Москвичка Наталья Меламед перед смертью находилась в красногорском лесу два дня, сообщает Life. Меламед пропала вечером 23 января, а погибла — в ночь на 25 января.Специалисты Sberbank CIB сделали прогноз о сроках падения рубля к доллару, вызванного валютными интервенциями Минфина.Во вторник, 7 февраля, в Москве ожидается высокое атмосферное давление, близкое к рекордному, сообщается на сайте «Метеоновости».В пресс-службе Почты России рассказали, что сотрудничают с правоохранительными органами по делу о «кладбище» автомобилей EMS, сообщает Life.