ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 7 ФЕВРАЛЯ
06.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 30 | Автор: Сергей Скляров
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Наталья Меламед перед гибелью прожила в лесу два дня
Москвичка Наталья Меламед перед смертью находилась в красногорском лесу два дня, сообщает Life. Меламед пропала вечером 23 января, а погибла — в ночь на 25 января.
Sberbank CIB назвал сроки девальвации рубля
Специалисты Sberbank CIB сделали прогноз о сроках падения рубля к доллару, вызванного валютными интервенциями Минфина.
В Москве ожидается рекордное атмосферное давление
Во вторник, 7 февраля, в Москве ожидается высокое атмосферное давление, близкое к рекордному, сообщается на сайте «Метеоновости».
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В пресс-службе Почты России рассказали, что сотрудничают с правоохранительными органами по делу о «кладбище» автомобилей EMS, сообщает Life.
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