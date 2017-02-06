"СИММЕТРИЧНОЕ" ДТП
В Железногорске столкнулись две одинаковые иномарки
Авария произошла 4 февраля на улице Саянская — автомобиль Toyota Ipsum под управлением 47-летнего мужчины, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с точно такой же машиной Toyota Ipsum, за рулем которой была 44-летняя женщина. Оба автомобиля при ударе развернуло, они перегородили всю проезжую часть. Очевидцы аварии отметили, что, хотя автомобили и старые, в них сработали подушки безопасности.
Медицинская помощь потребовалась обоим водителям, а также 70-летней женщине, которая находилась в Ipsum, которым управляла автоледи. Их доставили в больницу, осмотрели, но госпитализация им не потребовалась.
Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, виновник аварии не был пристегнут ремнем безопасности, кроме этого, находился в состоянии алкогольного опьянения — проверка на алкотестере показала 0,77 млгр\литр алкоголя. Теперь его ждет штраф за неиспользование ремня безопасности, штраф за пьяное вождение и лишение прав, сообщает newslab.
С соцсетях в комментариях это ДТП назвали «симметричным», отметив, что машины абсолютно одинаковые. Кроме этого автомобилисты сетуют на то, что в последнее время все чаще приходится слышать о «пьяных ДТП», когда водитель, севший за руль в состоянии опьянения, разбивает машину законопослушных граждан.
Источник фото: vk.com/kraschp
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Следователи Службы безопасности Украины обнародовали аудиозапись переговоров якобы главы ЛНР Игоря Плотницкого о сбитом в июне 2014 года самолете Ил-76. Запись опубликована на официальном сайте СБУ.
Наталья Меламед перед гибелью прожила в лесу два дня
Москвичка Наталья Меламед перед смертью находилась в красногорском лесу два дня, сообщает Life. Меламед пропала вечером 23 января, а погибла — в ночь на 25 января.
Sberbank CIB назвал сроки девальвации рубля
Специалисты Sberbank CIB сделали прогноз о сроках падения рубля к доллару, вызванного валютными интервенциями Минфина.
В Москве ожидается рекордное атмосферное давление
Во вторник, 7 февраля, в Москве ожидается высокое атмосферное давление, близкое к рекордному, сообщается на сайте «Метеоновости».
Почта России ответила на обвинения в создании кладбища авто
В пресс-службе Почты России рассказали, что сотрудничают с правоохранительными органами по делу о «кладбище» автомобилей EMS, сообщает Life.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ
Ремонт квартир и офисов любой сложности от косметического до евроремонта. Укладка плитки, ламината, линолеума, выравнивание потолков, стен, электрика, косметический ремонт. Недорого. Качественно. Гарантия....
Потеря
Потерялся чехол запаски RAV4 14. 01. 2017. Прошу позвонить 89059762913...
Актерское мастерство c 20. 02. 2017 в Красноярске !
Актерское мастерство! Трехмесячный курс! Практика с первых дней, 20 занятий-погружений в творческую атмосферу. Ведет профессиональная актриса театра Пушкина Белоброва Ольга. Физическое и эмоциональное раскрепощение, снятие зажимов, ...
Техника речи. Постановка голоса с 14. 02. 17 в Красноярске
Техника речи! Двухмесячный обучающий курс! Голос - это уникальный инструмент, которым вы пользуетесь почти каждый день. И вы можете им владеть на уровне профессионалов! Курс рассчитан на взрослых и подростков. Практика с первых дней обучения. ...
Электро-технические работы
Выполним монтаж, демонтаж электро-сетей, оборудования. Установка видео наблюдения....
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>