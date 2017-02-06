"СИММЕТРИЧНОЕ" ДТП

В Железногорске столкнулись две одинаковые иномарки



Авария произошла 4 февраля на улице Саянская — автомобиль Toyota Ipsum под управлением 47-летнего мужчины, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с точно такой же машиной Toyota Ipsum, за рулем которой была 44-летняя женщина. Оба автомобиля при ударе развернуло, они перегородили всю проезжую часть. Очевидцы аварии отметили, что, хотя автомобили и старые, в них сработали подушки безопасности.



Медицинская помощь потребовалась обоим водителям, а также 70-летней женщине, которая находилась в Ipsum, которым управляла автоледи. Их доставили в больницу, осмотрели, но госпитализация им не потребовалась.

Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, виновник аварии не был пристегнут ремнем безопасности, кроме этого, находился в состоянии алкогольного опьянения — проверка на алкотестере показала 0,77 млгр\литр алкоголя. Теперь его ждет штраф за неиспользование ремня безопасности, штраф за пьяное вождение и лишение прав, сообщает newslab.

С соцсетях в комментариях это ДТП назвали «симметричным», отметив, что машины абсолютно одинаковые. Кроме этого автомобилисты сетуют на то, что в последнее время все чаще приходится слышать о «пьяных ДТП», когда водитель, севший за руль в состоянии опьянения, разбивает машину законопослушных граждан.

Источник фото: vk.com/kraschp