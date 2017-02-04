ТЕПЕРЬ ОНА ФЕРРИС
В Железногорске прошла презентация детектива, написанного главным редактором «Канала 12» Людмилой Кротовой
В библиотеке им. Горького состоялась презентация первого из десяти детективов автора. Он называется «Ценник красивой жизни». Журналистское расследование — читаем на обложке книги, вышедшей тиражом 4000 экземпляров. Печатает книги самое крупное издательство России «Эксмо».
В «Эксмо» железное правило — публиковать произведения только под псевдонимом. Предлагали стать Фогель, но Людмила не согласилась и придумала свой - Феррис. По словам автора, три года назад первый роман о политической жизни отправила на свой страх и риск в несколько российских изданий. В «Эксмо» его заметили и попросили другие произведения. Потом поставили условия: убрать политику и добавить любовную лирику.
На презентации, кстати, присутствовали многие из тех, кто стал неким прототипом ее героев.
Кандидат филологических наук, доцент, член Союза журналистов России, главный редактор «Канала 12» Людмила Кротова — Феррис со второго класса пишет стихи. Не вытеснит ли проза поэзию? Нет, отвечает Феррис, стихи рождаются между главами книги, важно их записать и сразу отправить в Фейсбук, чтобы не забыть.
Поздравления и пожелания творческих успехов, цветы, автографы, улыбки и небольшое волнение автора, которое не удавалось скрыть, стали финальным аккордом презентации первого детектива Людмилы Феррис «Ценник красивой жизни».
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