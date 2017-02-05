ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 6 ФЕВРАЛЯ

Президент США Дональд Трамп в ночь на воскресенье, 5 февраля, провел телефонный разговор с украинским коллегой Петром Порошенко.Президент США заявил, что уважает президента РФ Владимира Путина, но не знает, поладят ли они друг с другом.Ученые американского космического агентства NASA пригласили 11-летнего российского школьника из Омска в США вместе с родителями, из-за его уникальной разработки, пишет портал «vistanews.ru».Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал появившееся в СМИ сообщение о том, что Европейский союз планирует продлить санкции против граждан России еще на полгода, заявил, что «нам на это начихать».До того момента, когда «Первому каналу» предстоит назвать кандидата, который будет представлять Россию на конкурсе Евровидение в украинской столице остался месяц.