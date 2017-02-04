ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 ФЕВРАЛЯ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается совместить несовместимое. В частности, хочет, чтобы Белоруссия оставалась отдельным государством, но при этом получать энергоносители по внутрироссийским ценам.Погибшая москвичка Наталья Меламед, в поисках которой участвовали сотни человек, оставила предсмертную записку. Её обнаружили в кармане погибшей. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на Life.В Белом доме опровергли информацию, что президент США Дональд Трамп пообещал экс— премьер-министру Украины Юлии Тимошенко поддержать ее страну и не снимать санкции с России, пока не стабилизируется ситуация на…На будущей неделе температура воздуха в столице опустятся до отметки минус 26 градусов, сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал Иран крупнейшим мировым спонсором терроризма. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на AFP.