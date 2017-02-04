ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 5 ФЕВРАЛЯ
04.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 20 | Автор: Сергей Скляров
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Погибшая москвичка Наталья Меламед, в поисках которой участвовали сотни человек, оставила предсмертную записку. Её обнаружили в кармане погибшей. Об этом сообщает Рамблер/новости со ссылкой на Life.
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На будущей неделе температура воздуха в столице опустятся до отметки минус 26 градусов, сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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