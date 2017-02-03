РАДИОПРОГРАММА ОТ 3 ФЕВРАЛЯ

Пропавшая Наталья Меламед, тело которой ранее обнаружили в Красногорском лесопарке, предположительно, замерзла насмерть.Стороны конфликта в Донбассе должны вернуться к линии разграничения сентября 2014 года, заявил замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев.Американский президент Дональд Трамп ответил на призыв актера Арнольда Шварценеггера «поменяться работами». Глава Соединенных Штатов ответил, что артист был «по-настоящему плох как губернатор Калифорнии».Сотрудники прокуратуры в Донецкой области Украины (на территории, подконтрольной Киеву) устроили дебош в одном из кафе города Покровска (ранее носившего название Красноармейск).Компания Samsung снизила цены на свои смартфоны для российских покупателей. Больше всех потерял в цене экс-флагман Galaxy S6 edge+ — он подешевел на 27 процентов, с 54990 до 39990 рублей…