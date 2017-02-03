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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 ФЕВРАЛЯ

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 4 ФЕВРАЛЯ
03.02.17 | Главные темы / Cобытия
Прогноз погоды на 4 февраля представляет Наталья Кокорина
ПОМОЩНИК ИЗ ГОСДУМЫ

ПОМОЩНИК ИЗ ГОСДУМЫ
03.02.17 | Главные темы / Cобытия
Железногорск сегодня посетил депутат Государственной Думы Петр Пимашков
ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС

ПЕРВЫЙ РАЗ В ПЕРВЫЙ КЛАСС
03.02.17 | Главные темы / Cобытия
В железногорских школах уже приняли 552 заявления в первый класс
В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСАНДРА ЯНГУЛОВА

В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - АЛЕКСАНДРА ЯНГУЛОВА
03.02.17 | Главные темы / Cобытия
Смотрите программу «Открытая студия» в понедельник, 6 февраля 
БАБУШКА ПРИ ДЕНЬГАХ

БАБУШКА ПРИ ДЕНЬГАХ
03.02.17 | Главные темы / Происшествия
Пять лет лишения свободы грозит горожанке, обокравшей 75-летнюю старушку

ПРОГРАММА "КСТАТИ" ОТ 2 ФЕВРАЛЯ

03.02.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 27 | Автор: Сергей Скляров



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