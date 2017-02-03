БАБУШКА ПРИ ДЕНЬГАХ
03.02.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 10 | Автор: Галина Процкая
Пять лет лишения свободы грозит 47-летней горожанке, обокравшую старушку
В полицию обратилась 75-летняя женщина и сообщила, что из ее квартиры похищены 85 тысяч рублей.
Стражи порядка установили, что к пропаже имущества причастна знакомая потерпевшей, приходившая в гости. Полицейские задержали подозреваемую. Выяснилось, что когда хозяйка отлучилась, гостья похитила деньги из коробки, где пенсионерка их хранила и ушла.
Денежные средства злоумышленница потратила на личные нужды. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража".
по информации МУ МВД России по Железногорску
иллюстрация с сайта 4tololo.ru
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