БАБУШКА ПРИ ДЕНЬГАХ

Пять лет лишения свободы грозит 47-летней горожанке, обокравшую старушку

В полицию обратилась 75-летняя женщина и сообщила, что из ее квартиры похищены 85 тысяч рублей.

Стражи порядка установили, что к пропаже имущества причастна знакомая потерпевшей, приходившая в гости. Полицейские задержали подозреваемую. Выяснилось, что когда хозяйка отлучилась, гостья похитила деньги из коробки, где пенсионерка их хранила и ушла.

Денежные средства злоумышленница потратила на личные нужды. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Кража".

по информации МУ МВД России по Железногорску

иллюстрация с сайта 4tololo.ru