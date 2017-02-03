МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ
Компания «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решетнёва» выступает партнёром Регионального чемпионата профмастерства, который сейчас проходит в Красноярске
При участии железногорской космической фирмы в красноярском Дворце пионеров в рамках IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» проводится Региональный чемпионат профмастерства JuniorSkills – 2017.
Школьники от 10 до 17 лет демонстрируют свои навыки по 14 профессиональным компетенциям. В их числе «Мобильная робототехника», «Инженерный дизайн CAD» и «Аэрокосмическая инженерия» – призовой фонд для победителей чемпионата в этих компетенциях учредила компания «ИСС»
Кроме того, специалисты решетнёвской фирмы выступают в роли технических экспертов по компетенции «Аэрокосмическая инженерия». Одну из трёх команд, участвующих в состязаниях по этой компетенции, подготовил сотрудник компании «ИСС», сообщает iss-reshetnev.ru.
фото с сайта edu.ascon.ru
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