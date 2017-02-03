ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ

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Центр заняности проинформировал о ситуации на рынке труда Железногорска



По состоянию на 1 февраля 2017 года:



– уровень безработицы в ЗАТО Железногорск составляет 0,97 %.



– численность безработных граждан, зарегистрированных в Центре занятости населения, на 01.02.2017 года составила 500 человек;



– нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых граждан к числу вакансий) – 0,6 чел.



В январе 2017 года 48 работодателей Железногорска заявили в центр занятости сведения о 631 вакансии, 373 из них – это вакансии по рабочим профессиям и специальностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в строительстве и здравоохранении.



В Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности): каменщик, бетонщик, электрогазосварщик, плотник, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, врач, медицинская сестра, санитарка, фельдшер, фармацевт, бухгалтер.

предоставлено ЦЗН ЗАТО г.Железногорск