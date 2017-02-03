СПЕЦСТРОЙ ЗАМЕР В ОЖИДАНИИ
Руководство Главного управления № 9 Спецстроя России уведомило Центр занятости Железногорска о переходе на трехдневную рабочую неделю
О том, что железногорских строителей 9-го Главка с 3 апреля переводят на трехдневную рабочую неделю, его руководитель уведомил Центр занятости в понедельник, 30 января. Но, по словам директора ЦЗН Ивана Чуприны, приказа на эту тему пока нет.
Все руководство ГУССТ №9 находится в министерстве обороны России для получения указаний о дальнейших действиях.
Отметим, что у железногорских строителей большой контракт на выполнение заказа Роскосмоса на площадке АО ИСС, который необходимо завершить.
В своем интервью газете "Коммерсант" (21 января этого года) замминистра обороны Тимур Иванов рассказал, что предприятия Спецстроя, в которых Минобороны не испытывает нужды, будет рекомендовано переподчинить промышленности.
Напомним, что президент России Владимир Путин 29 января прошлого года подписал указ об упразднении Федерального агентства специального строительства (Спецстрой). Об этом сообщалось на сайте Кремля. В документе указано, что Спецстрой упразднен в целях совершенствования системы государственного управления. В соответствии с указом функции упраздненного Спецстроя переданы Министерству обороны России.
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