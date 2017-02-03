БЕСПЛАТНО - НЕ ДЛЯ ВСЕХ!

В летнем сезоне в железногорских загородных лагерях бесплатно отдохнут 722 ребенка в возрасте от 7 до 18 лет

Это будут дети исключительно льготных категорий: находящиеся в социально опасном положении, из малообеспеченных семей, несовершеннолетние, состоящие на учете в ОВД, дети работников загородных лагерей. В список бесплатников входят одаренные школьники и семьи с доходом ниже прожиточного минимума. Сейчас это 10200 рублей. Под эту категорию попадают 600 детей.

Постановление администрации о порядке предоставления бесплатных детских путевок в Железногорске принимается впервые. Оно основано на постановлении Красноярского правительства. Муниципалитет может субсидировать бесплатные путевки только категориям, которые нуждаются в социальной поддержке.

Остальным придется приобретать путевки за полную стоимость - 17 309 рублей. Категорию малообеспеченных следует подтвердить справкой о доходах за три месяца.

Бесплатные путевки обеспечивает краевой и городской бюджеты. Из 2800 человек, которые отдохнут в лагерях за 4 смены, 722 - льготники. В прошлом году их было на 9 человек больше.

Работников муниципальных предприятий из списка льготных категорий в этом году исключили. Предполагается, что предприятия и учреждения могут оплатить часть стоимости путевки за свой счет. Размер возмещения оговаривается коллективным договором или решается руководством предприятия.

Подать заявление на получение детской путевки можно будет с 1 марта до 15 апреля. Порядок предоставления документов можно посмотреть на сайте городской образовательной сети www.eduk26.ru в разделе «Летний отдых».