ТРУБЫ ГОРЯТ!

Следователи УМВД Железногорска направили в суд уголовное дело в отношении местных жителей, обвиняемых в попытке кражи пожарной лестницы



В полицию поступило сообщение от бдительных горожан, что неизвестные демонтируют металлическую лестницу в заброшенном здании, принадлежащем строительной компании. Для проверки сообщения по указанному адресу незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы.

Сотрудники полиции пресекли действия злоумышленников. Как выяснили стражи порядка, подозреваемые пытались демонтировать металлоконструкции, чтобы сдать в пункт прием лома.



В отношении любителей металлолома возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на кражу».



По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск