ТРУБЫ ГОРЯТ!
02.02.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 45 | Автор: Галина Процкая
Следователи УМВД Железногорска направили в суд уголовное дело в отношении местных жителей, обвиняемых в попытке кражи пожарной лестницы
В полицию поступило сообщение от бдительных горожан, что неизвестные демонтируют металлическую лестницу в заброшенном здании, принадлежащем строительной компании. Для проверки сообщения по указанному адресу незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы.
Сотрудники полиции пресекли действия злоумышленников. Как выяснили стражи порядка, подозреваемые пытались демонтировать металлоконструкции, чтобы сдать в пункт прием лома.
В отношении любителей металлолома возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на кражу».
По информации МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:
26 января 2017 | Раздел: Главные темы / CобытияЖелезногорские полицейские возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животным
31 октября 2016 | Раздел: Главные темы / CобытияТрое безработных, ранее не судимых местных жителей совершили кражу платежного терминала
27 сентября 2016 | Раздел: Главные темы / ПроисшествияВ Железногорске задержан подозреваемый в совершении серии грабежей
29 февраля 2016 | Раздел: Главные темы / ПроисшествияСотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении грабежа
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Ирина С., в новости: ЗАЧИСТКА
Татьяна Зимина, в новости: ЗАЧИСТКА
Иван, в новости: ЗАЧИСТКА
Гость Гость, в новости: ЗАЧИСТКА
ГТС, в новости: ЗАЧИСТКА
Жанна, в новости: ЗАЧИСТКА
Татьяна, в новости: 119 МЕНЯЕТ МАРШРУТ
Татьяна Фирсова, в новости: ПРОЕКТ В РЕАЛИЗАЦИИ
Гость Гость, в новости: ПРОЕКТ В РЕАЛИЗАЦИИ
Анна Тищук, в новости: В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - ЛЮДМИЛА РАЗДИНА
Татьяна Зимина, в новости: НАГРЕЛИ СТАРУШКУ
НОВОСТИ ЧАСА
Трамп отказался от наступления на столицу ИГ
Администрация президента США Дональда Трампа отвергла план решающего наступления на сирийскую Ракку, разработанный администрацией бывшего главы государства Барака Обамы.
Минстрой представил новые платежки за услуги ЖКХ
В квитанциях за ЖКХ появится новый раздел — «потребление при содержании общего имущества в многоквартирном доме». Примерную форму нового платежного документа опубликовало министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Ассанж анонсировал компромат на Клинтон и Макрона
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что независимый кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон вел компрометирующую политическую переписку с бывшим кандидатом в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, пишет в пятницу…
В Белом доме опровергли встречу Трампа и Тимошенко
Никакой «двадцатиминутной встречи» президента США Дональда Трампа и лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на молитвенном завтраке, проводившемся в четверг утром в Вашингтоне, не было и по определению быть не…
В столичном регионе Франции прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел в ночь на пятницу в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, один человек пострадал и находится в критическом состоянии, пишет газета Parisien.
Администрация президента США Дональда Трампа отвергла план решающего наступления на сирийскую Ракку, разработанный администрацией бывшего главы государства Барака Обамы.
Минстрой представил новые платежки за услуги ЖКХ
В квитанциях за ЖКХ появится новый раздел — «потребление при содержании общего имущества в многоквартирном доме». Примерную форму нового платежного документа опубликовало министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Ассанж анонсировал компромат на Клинтон и Макрона
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что независимый кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон вел компрометирующую политическую переписку с бывшим кандидатом в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, пишет в пятницу…
В Белом доме опровергли встречу Трампа и Тимошенко
Никакой «двадцатиминутной встречи» президента США Дональда Трампа и лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на молитвенном завтраке, проводившемся в четверг утром в Вашингтоне, не было и по определению быть не…
В столичном регионе Франции прогремел мощный взрыв
Мощный взрыв прогремел в ночь на пятницу в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, один человек пострадал и находится в критическом состоянии, пишет газета Parisien.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ
Ремонт квартир Красноярск
Ремонт квартир и офисов любой сложности от косметического до евроремонта. Укладка плитки, ламината, линолеума, выравнивание потолков, стен, электрика, косметический ремонт. Недорого. Качественно. Гарантия....
Потеря
Потерялся чехол запаски RAV4 14. 01. 2017. Прошу позвонить 89059762913...
Актерское мастерство c 20. 02. 2017 в Красноярске !
Актерское мастерство! Трехмесячный курс! Практика с первых дней, 20 занятий-погружений в творческую атмосферу. Ведет профессиональная актриса театра Пушкина Белоброва Ольга. Физическое и эмоциональное раскрепощение, снятие зажимов, ...
Техника речи. Постановка голоса с 14. 02. 17 в Красноярске
Техника речи! Двухмесячный обучающий курс! Голос - это уникальный инструмент, которым вы пользуетесь почти каждый день. И вы можете им владеть на уровне профессионалов! Курс рассчитан на взрослых и подростков. Практика с первых дней обучения. ...
Электро-технические работы
Выполним монтаж, демонтаж электро-сетей, оборудования. Установка видео наблюдения....
Ремонт квартир и офисов любой сложности от косметического до евроремонта. Укладка плитки, ламината, линолеума, выравнивание потолков, стен, электрика, косметический ремонт. Недорого. Качественно. Гарантия....
Потеря
Потерялся чехол запаски RAV4 14. 01. 2017. Прошу позвонить 89059762913...
Актерское мастерство c 20. 02. 2017 в Красноярске !
Актерское мастерство! Трехмесячный курс! Практика с первых дней, 20 занятий-погружений в творческую атмосферу. Ведет профессиональная актриса театра Пушкина Белоброва Ольга. Физическое и эмоциональное раскрепощение, снятие зажимов, ...
Техника речи. Постановка голоса с 14. 02. 17 в Красноярске
Техника речи! Двухмесячный обучающий курс! Голос - это уникальный инструмент, которым вы пользуетесь почти каждый день. И вы можете им владеть на уровне профессионалов! Курс рассчитан на взрослых и подростков. Практика с первых дней обучения. ...
Электро-технические работы
Выполним монтаж, демонтаж электро-сетей, оборудования. Установка видео наблюдения....
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>