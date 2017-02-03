ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 3 ФЕВРАЛЯ

Администрация президента США Дональда Трампа отвергла план решающего наступления на сирийскую Ракку, разработанный администрацией бывшего главы государства Барака Обамы.В квитанциях за ЖКХ появится новый раздел — «потребление при содержании общего имущества в многоквартирном доме». Примерную форму нового платежного документа опубликовало министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства.Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж заявил, что независимый кандидат в президенты Франции Эммануэль Макрон вел компрометирующую политическую переписку с бывшим кандидатом в президенты США от демократов Хиллари Клинтон, пишет в пятницу…Никакой «двадцатиминутной встречи» президента США Дональда Трампа и лидера украинской партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко на молитвенном завтраке, проводившемся в четверг утром в Вашингтоне, не было и по определению быть не…Мощный взрыв прогремел в ночь на пятницу в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, один человек пострадал и находится в критическом состоянии, пишет газета Parisien.