КТО ИЗ НАС СИЛЬНЕЕ?

На ГХК стартовала ежегодная открытая комплексная Спартакиада для руководителей



Традиционно к участию в состязаниях приглашены городские предприятия, руководители которых будут соревноваться в I группе.

В 2017 году набралось 17 команд, в их числе: ГХК, ИСС, "Атом-охрана", ФПС №2, УМВД, КБ-51, УФСБ, «Атомспецтранс», городская Администрация и Совет депутатов, городская прокуратура, Спецстрой России, Академия МЧС, «ГСПИ», «Атомспецтранс», войсковые части № 2669 и №3377.

Вторая группа состоит из руководителей подразделений ГХК и его дочерних обществ. В спартакиаде заявилось рекордное число участников - 185 руководителей. Лучших выявят в личном и командном зачетах по 7 видам спорта.

Соревнования открылись 30 января в с/к «Октябрь». С приветственной речью к участникам обратился генеральный директор ГХК Пётр Гаврилов. Затем стартовал турнир по бильярду в развлекательном центре «Бали». В нём участвовали 56 человек: 9 команд в I группе и 11 во второй. Следующий этап многоборья - лыжные гонки, плавание, дартс, боулинг, настольный теннис и стрельба.

Результаты первого этапа Спартакиады (бильярд):

I группа

В командном зачете:

1 место –ФГУП «Атом-охрана»

2 место –МУ МВД

3 место –Администрация ЗАТО



В личном зачёте в группе до 50 лет:

1 место - Иван Воробьев (ФГУП «Атом-охрана»)

2 место – Евгений Шурпик (МУ МВД)

3 место – Андрей Лоренц (МУ МВД)



В личном зачёте в группе старше 50 лет:

1 место – Владимир Фомаиди (Совет депутатов)

2 место – Пётр Гаврилов (ГХК)

3 место – Анатолий Новаковский (Совет депутатов)



II группа

В командном зачете:

1 место - АТЦ ГХК

2 место - ООО «ПРЭХ ГХК»

3 место - ДКС ГХК



В личном зачёте в группе до 50 лет:

1 место - Демид Коробейников (ООО «ПРЭХ ГХК»)

2 место - Роман Гаврильченко (АТЦ ГХК)

3 место - Алексей Леконцев (ИХЗ ГХК)



В личном зачёте в группе старше 50 лет:

1 место - Борис Дисман (АТЦ ГХК)

2 место - Анатолий Рыговский (ДКС ГХК)

3 место - Игорь Прибытько (РЗ ГХК)

фото с сайта sibghk.ru