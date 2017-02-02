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02.02.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 17 | Автор: Наталья Кокорина

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ КОНКУРСАНТАМ!

Железногорские педагоги включились в борьбу за звание «Учитель года»
1 февраля в Железногорске стартовал очный тур муниципального этапа краевого профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края». 

В конкурсе 2017 года участвуют шесть педагогов образовательных учреждений города. Среди конкурсантов - учитель английского языка Светлана Сергеевна Лобанова (школа №100), учитель биологии и химии Инна Николаевна Григорьева (школа №93), учитель русского языка Анна Алексеевна Лешкина (гимназия №91), учитель информатики Елена Николаевна Тимохина (школа №97) и учитель географии Евгения Петровна Бурмакина (школа №90). Примечательно, что впервые за последнее десятилетие за звание «Учитель года» борется мужчина, учитель биологии и химии из школы №98 Алексей Викторович Кузьмин.

Все участники успешно прошли заочный тур муниципального этапа, в рамках которого они представили на рассмотрение конкурсной комиссии эссе на тему «От стандартов к нестандартной личности». Сейчас же участникам предстоит пройти три конкурсных испытания: методический семинар (проводится впервые), урок и мастер-класс. Конкурсные испытания «Урок» будут проходить на базе лицея № 102, а «Мастер-класс» в школе № 106.

По результатам испытаний будет определено три победителя муниципального этапа, которые и получат путевку на краевой этап конкурса и смогут продолжить борьбу за хрустального пеликана Всероссийского конкурса «Учитель года».
Напомним, что в прошлом году победитель муниципального этапа конкурса, учитель английского языка гимназии № 91 Елена Геннадьевна Кирьян стала одним из победителей краевого этапа профессионального конкурса «Учитель года Красноярского края».
По информации Муниципального портала



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