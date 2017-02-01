ПРИХОДИТЕ-ЖАЛУЙТЕСЬ

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4 февраля - единый день личного приема граждан в МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск

4 февраля, в субботу, с 10.00 до 13.00 часов в МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск пройдет единый день личного приема граждан.

Стражи порядка намерены выяснить наиболее проблемные вопросы, которые волнуют горожан. Записавшиеся на прием смогут также внести предложения в работу стражей порядка.

Прием граждан проведут заместители начальника МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск, заместители начальника полиции, начальник отдела уголовного розыска, отдела экономической безопасности и противодействия коррупции, начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, отделения по вопросам миграции, начальник ГИБДД, отдела дознания, отделения по работе с личным составом.

Прием состоится в здании Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск по адресу: ул. Ленина, 67 «А».

Записаться на прием можно до 3 февраля с 09.00 до 17.00 часов по телефону: 76-57-81.