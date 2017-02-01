ВЫПОЛНЯЙ ЗАКОН!

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Енисейское управление Роскомнадзора напоминает!

Согласно статье 22 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" юридические и физические лица, использующие в своей деятельности персональные данные физических лиц, обязаны направить в Енисейское управление Роскомнадзора уведомление об обработке персональных данных, предусмотренное ч. 3 ст.22 указанного закона.

Форма уведомления доступна в сети Интернет на "Портале персональных данных" http://pd.rsoc.ru/.

Дополнительная информация по телефонам: 8 (391) 202-32-15 или 202-24-00.

Роскомнадзор напоминает: все организации и лица, использующие в своей деятельности информацию о гражданах (персональные данные), должны уведомить об этом уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных. Юридические и физические лица, не подавшие уведомление, несут административную и иную ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Информация предоставлена Енисейским управлением Роскомнадзора