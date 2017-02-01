ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 2 ФЕВРАЛЯ

Замминистра обороны Украины Игорь Павловский заявил, что украинская армия «шаг за шагом» продвигается вперед в Донбассе.«Русский пионер» опубликовал стихотворение обезьяну и петуха, написанное главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Лавров написал это стихотворение 31 декабря 1980 года.Актер Сергей Безруков попросил председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева «срочно и тщательно» проверить судей Савеловского суда Москвы. Обращение артиста опубликовано на официальном сайте инстанции.Роспотребнадзор предложил ввести штрафы для граждан за перевозку и хранение санкционных продуктов. Законопроект о внесении изменений в ст. 14.2 Кодекса об административных правонарушениях, размещен на официальном портале правовой информации.Планетолог Джейсон Барнс из Университета Айдахо в США заявил, что возможное столкновение Земли и Луны произойдет через 65 миллиардов лет, пишет Forbes.