NUCLEAR KIDS НА СТАРТЕ

Школьников Железногорска приглашают принять участие в проекте Nuclear Kids-2017





На ГХК объявляется предварительный набор для участия в международном детском творческом проекте Nuclear Kids - 2017.

Впервые к участию приглашаются не только дети работников атомных предприятий России, но и жители городов присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом», в возрасте от 11 до 16 лет.

Проект Nuclear Kids, организованный Росатомом, ярко вошёл в культурную жизнь Железногорска. Летом ребята будут участвовать в постановке мюзикла, который затем покажут в различных городах России и, возможно, зарубежья. Организаторы оплачивают все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием детей, участвующих в проекте.

Заявки на региональный отбор принимаются до 20 февраля. При наличии достаточного количества заявок, отбор пройдёт прямо в Железногорске. Конкурсантам предстоит продемонстрировать свои вокальные, танцевальные способности и артистизм.

Организацией участия в проекте занимается управление по связям с общественностью ГХК. С вопросами и заявками обращаться к начальнику отдела внутренних коммуникаций УСО Оксане Забелиной по т. 75-45-38, внутренней электронной почте или по адресу oso0907@mcc.krasnoyarsk.su.

Подробная информация размещена на официальном сайте www.nuckids.ru и в группе «ВКонтакте».

фото www.nuckids.ru