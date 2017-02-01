NUCLEAR KIDS НА СТАРТЕ
Школьников Железногорска приглашают принять участие в проекте Nuclear Kids-2017
На ГХК объявляется предварительный набор для участия в международном детском творческом проекте Nuclear Kids - 2017.
Впервые к участию приглашаются не только дети работников атомных предприятий России, но и жители городов присутствия предприятий Госкорпорации «Росатом», в возрасте от 11 до 16 лет.
Проект Nuclear Kids, организованный Росатомом, ярко вошёл в культурную жизнь Железногорска. Летом ребята будут участвовать в постановке мюзикла, который затем покажут в различных городах России и, возможно, зарубежья. Организаторы оплачивают все расходы, связанные с проездом, проживанием и питанием детей, участвующих в проекте.
Заявки на региональный отбор принимаются до 20 февраля. При наличии достаточного количества заявок, отбор пройдёт прямо в Железногорске. Конкурсантам предстоит продемонстрировать свои вокальные, танцевальные способности и артистизм.
Организацией участия в проекте занимается управление по связям с общественностью ГХК. С вопросами и заявками обращаться к начальнику отдела внутренних коммуникаций УСО Оксане Забелиной по т. 75-45-38, внутренней электронной почте или по адресу oso0907@mcc.krasnoyarsk.su.
Подробная информация размещена на официальном сайте www.nuckids.ru и в группе «ВКонтакте».
фото www.nuckids.ru
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