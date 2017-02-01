ДАЕШЬ СИБИРЯЧКУ!
Победительница телепроекта "Голос" из Зеленогорска может попасть на Евровидение
Певица из Красноярского края Дарья Антонюк, которая стала лучшим голосом страны по итогам проекта Первого канала «Голос», выдвинута на «Евровидение-2017». Об этом девушка сообщила на своей официальной странице в социальной сети.
«Друзья! Мне посчастливилось попасть в шорт-лист Евровидения 2017 от России!! В связи с этим, очень прошу вас поддержать меня в этом непростом отборе, так как все кандидаты более чем достойны!» — сообщила она своим подписчикам и призвала голосовать за нее на различных сайтах и специальных группах в социальных сетях.
Вместе с Дарьей Антонюк на участие в Евровидении от России в этом году претендуют Елена Темникова, Александр Панайотов, Нюша и группа Soprano Турецкого. На данный момент в соцсети лидирует Елена Темникова, сообщает newslab.
Голосуем за сибирячку!
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