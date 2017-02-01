НОВОСТИ "ВРЕМЯ МЕСТНОЕ" ОТ 31 ЯНВАРЯ
01.02.17 | Раздел: Видео / Телепередачи | Просмотров: 38 | Автор: Сергей Скляров
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Актер Сергей Безруков попросил председателя Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева «срочно и тщательно» проверить судей Савеловского суда Москвы. Обращение артиста опубликовано на официальном сайте инстанции.
Россиян начнут штрафовать за хамон и пармезан
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