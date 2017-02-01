ПОХМЕЛИТСЯ НА НАРАХ

В Железногорске возбуждено уголовное дело в отношении водителя, повторно управляющего транспортным средством в пьяном виде

Накануне наряд ДПС остановил автомобиль. В ходе проверки выяснилось, что 31-летний водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. Любитель выпить ранее уже привлекался к ответственности за аналогичные правонарушения. В настоящее время в отношении железногорца возбуждено уголовное дело.

Напомним, за управление транспортным средством в состоянии опьянения, предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.

При повторном нарушении наступает уголовная ответственность, и штраф уже от 200 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы сроком до 2-х лет.

Если вы стали свидетелем управления автомобилем пьяным водителем, сообщите об этом в дежурную часть по телефонам 76-58-58 или 02. Возможно, ваш звонок предотвратит ДТП или спасет чью-то жизнь.

по информации МУ МВД России по Железногорску