КРАЖА БЕЗ ВЗЛОМА
31.01.17 | Раздел: Главные темы / Происшествия | Просмотров: 1 | Автор: Галина Процкая
Железногорца обвиняют в краже телевизора и монитора
В полицию обратилась 36-летняя местная жительница и сообщила о том, что у нее из квартиры пропал телевизор и монитор.
Полицейские выяснили, что ранее гражданка проживала с мужчиной 1981 года рождения, у которого имелись ключи от принадлежащей ей квартиры. Сотрудники полиции установили, что во время длительного отсутствия женщины злоумышленник дважды совершил кражу имущества из ее квартиры. Похищенную технику бывший сожитель сдал в ломбард, причинив материальный ущерб на сумму 7 тысяч рублей.
В отношении ранее судимого железногорсца возбуждены уголовные дела по 2-ой и 3-ей частям статьи 158 УК РФ «Кража».
По информации УМВД России по ЗАТО Железногорск
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