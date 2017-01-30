ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 31 ЯНВАРЯ
30.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Просмотров: 23 | Автор: Сергей Скляров
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Назарбаев анонсировал специальное заявление
В понедельник, 30 января, в 21:00 (18:00 мск) президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вновь выступит со специальным заявлением, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Украинский политик призвал разделить Россию на части
Украинский националист, лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок призвал разбить Россию на множество государств, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «112 Украина».
Россия одержала первую победу в ВТО
Министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина заявила «Российской газете», что РФ выиграла, а не проиграла спор в ВТО по пошлинам на легкие коммерческие автомобили из ЕС…
Мара Багдасарян вновь приступила к обязательным работам
Участница нашумевшей уличной гонки в Москве на Gelandewagen Мара Багдасарян после 15 суток административного ареста вернулась к выполнению обязательных работ.
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