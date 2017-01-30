РАДИОПРОГРАММА ОТ 30 ЯНВАРЯ

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина объяснила, что она и другие члены сборной покинули пьедестал во время исполнения российского гимна на чемпионате Европы в Польше из-за ошибки организаторов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой…В понедельник, 30 января, в 21:00 (18:00 мск) президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вновь выступит со специальным заявлением, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.Украинский националист, лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок призвал разбить Россию на множество государств, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «112 Украина».Министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина заявила «Российской газете», что РФ выиграла, а не проиграла спор в ВТО по пошлинам на легкие коммерческие автомобили из ЕС…Участница нашумевшей уличной гонки в Москве на Gelandewagen Мара Багдасарян после 15 суток административного ареста вернулась к выполнению обязательных работ.