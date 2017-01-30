В ОТКРЫТОЙ СТУДИИ - Ирина ШАХИНА

Смотрите и слушайте программу «Открытая студия» в четверг, 2 февраля



Железногорск активно включился в проведение года экологии в России. Что планируется сделать в Железногорске рамках масштабного проекта? Какова экологическая ситуация в городе, нужно ли ее улучшать и как? Об этом и многом другом будем говорить с главным специалистом УГХ по экологии Ириной Шахиной.



Смотрите программу «Открытая студия» в прямом эфире на канале Мир-24 в четверг, 2 февраля, в 12.30. На городском радио программа прозвучит в 13.20 в записи.



Для пользователей интернета - онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение» в 12,30. Ждем ваших вопросов по телефону: 766-200.

Повтор программы в этот же день на канале «Мир-24» в 20.20.