В МИРЕ РОБОТОВ
В Железногорске на площадке Молодежного центра прошел Региональный отборочный этап соревнований по робототехнике First FLL
56 участников до 14 лет, которые знают толк в робототехнике, собрались в Молодежном центре в минувшую субботу, чтобы выяснить, кто из них общается на «Ты» с миром роботов.
Как известно, главное правило в их создании – «Робот должен помогать человеку». Именно этот закон вывел писатель-фантаст Айзек Азимов в своем рассказе «Хоровод» в 1942 году. И по сей день создатели роботов, пусть даже они сделаны из конструктора «Лего», следуют этому принципу.
Участники 11 команд из Железногорска, Красноярска и Зеленогорска защитили свои проекты на тему: "Защитники животных". Например, «Железяки» городской Станции юных техников представили робота, который может заменить пастуха.
После защиты проектов и робототехнических заездов, жюри, наконец, объявило результаты.
3 место в общем зачете досталось железногорцам из команды «Angry Birds» СЮТа, у них 210баллов. 2 место у команды «GTA» лицея №102. Ребята набрали 249 балла.
А 1 место и право представлять наш край на федеральном этапе в Москве завоевала команда «Железяки» Станции юных техников. Она набрала 294 баллов и заслужила победу.
фото Анны Тищук
КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
НОВОСТИ ЧАСА
Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина объяснила, что она и другие члены сборной покинули пьедестал во время исполнения российского гимна на чемпионате Европы в Польше из-за ошибки организаторов, сообщают Рамблер/новости со ссылкой…
Назарбаев анонсировал специальное заявление
В понедельник, 30 января, в 21:00 (18:00 мск) президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вновь выступит со специальным заявлением, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Украинский политик призвал разделить Россию на части
Украинский националист, лидер партии «Свобода» Олег Тягнибок призвал разбить Россию на множество государств, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «112 Украина».
Россия одержала первую победу в ВТО
Министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероника Никишина заявила «Российской газете», что РФ выиграла, а не проиграла спор в ВТО по пошлинам на легкие коммерческие автомобили из ЕС…
Мара Багдасарян вновь приступила к обязательным работам
Участница нашумевшей уличной гонки в Москве на Gelandewagen Мара Багдасарян после 15 суток административного ареста вернулась к выполнению обязательных работ.
ПОГОДА НЕБЕСНАЯ И ФИНАНСОВАЯ
БЕСПЛАТНЫЕ ОБЬЯВЛЕНИЯ
Ремонт квартир и офисов любой сложности от косметического до евроремонта. Укладка плитки, ламината, линолеума, выравнивание потолков, стен, электрика, косметический ремонт. Недорого. Качественно. Гарантия....
Потеря
Потерялся чехол запаски RAV4 14. 01. 2017. Прошу позвонить 89059762913...
Актерское мастерство c 20. 02. 2017 в Красноярске !
Актерское мастерство! Трехмесячный курс! Практика с первых дней, 20 занятий-погружений в творческую атмосферу. Ведет профессиональная актриса театра Пушкина Белоброва Ольга. Физическое и эмоциональное раскрепощение, снятие зажимов, ...
Техника речи. Постановка голоса с 14. 02. 17 в Красноярске
Техника речи! Двухмесячный обучающий курс! Голос - это уникальный инструмент, которым вы пользуетесь почти каждый день. И вы можете им владеть на уровне профессионалов! Курс рассчитан на взрослых и подростков. Практика с первых дней обучения. ...
Электро-технические работы
Выполним монтаж, демонтаж электро-сетей, оборудования. Установка видео наблюдения....
ПОСЛЕДНЕЕ НА ФОРУМЕ
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Цифровое вещание DVB-C в сети ГТС
Закат ГТС! Готовятся продаться не сильно за дорого! ]]>
ГТС • Re: Понастоящему цифровое ТВ! КОГДА?
]]>
Беседка • Re: Красота и здоровье
Ответ - салон красоты "Эмма", ул. Ленина 39 (ВНИПИЭТ), Тел 8 913-178-2144 ]]>