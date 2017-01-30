В МИРЕ РОБОТОВ

В Железногорске на площадке Молодежного центра прошел Региональный отборочный этап соревнований по робототехнике First FLL



56 участников до 14 лет, которые знают толк в робототехнике, собрались в Молодежном центре в минувшую субботу, чтобы выяснить, кто из них общается на «Ты» с миром роботов.





Как известно, главное правило в их создании – «Робот должен помогать человеку». Именно этот закон вывел писатель-фантаст Айзек Азимов в своем рассказе «Хоровод» в 1942 году. И по сей день создатели роботов, пусть даже они сделаны из конструктора «Лего», следуют этому принципу.





Участники 11 команд из Железногорска, Красноярска и Зеленогорска защитили свои проекты на тему: "Защитники животных". Например, «Железяки» городской Станции юных техников представили робота, который может заменить пастуха.





После защиты проектов и робототехнических заездов, жюри, наконец, объявило результаты.



3 место в общем зачете досталось железногорцам из команды «Angry Birds» СЮТа, у них 210баллов. 2 место у команды «GTA» лицея №102. Ребята набрали 249 балла.



А 1 место и право представлять наш край на федеральном этапе в Москве завоевала команда «Железяки» Станции юных техников. Она набрала 294 баллов и заслужила победу.



фото Анны Тищук