Ученики Санаторной школы спасают пернатых

Всё больше горожан подключаются к акции «Покормите птиц зимой». В Железногорске столовые для птиц мастерят школьники, родители и педагоги. А в некоторых учебных заведениях кормление пернатых стало неотъемлемой частью образовательного процесса, как например, в Санаторной школе. Традиционный пункт - кормление птиц на школьном дворе. За угощение отвечают начальные классы. Несмотря на юный возраст, ребята точно знают, что без их помощи птицам зимой не прожить.

Сегодня в Санаторной школе наградили учащихся младших классов – победителей краевого конкурса на лучшую кормушку для птиц.

Добавим, что по данным орнитологов, зимой без помощи человека из 10 синиц погибает 9. А в этом году пернатым особенно трудно.