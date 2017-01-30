ПРОЕКТ В РЕАЛИЗАЦИИ

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30.01.17 | Раздел: Главные темы / Cобытия | Автор: Галина Процкая

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Производство капельниц и других одноразовых полимерных изделий для медицины планируется запустить в Железногорске в 2019 году

Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ).

"Капельницы, устройства для переливания крови, катетеры, шланги для аппаратов искусственной вентиляции легких будут производиться в городе Железногорск Красноярского края. Это должно быть импортозамещающие производство, запуск планируется на 2019 год", - сказал собеседник агентства.

По его словам, проект реализует компания "Конвергерт", получившая грант Фонда содействия развитию малых форм предприятий в размере 2 млн рублей на создание наукоемкого производства.

Большая часть используемых сегодня одноразовых медицинских изделий поставляются в Россию из Китая, стран Юго-Восточной Азии и из стран ЕС. Подобные изделия, импортируемые из стран Евросоюза, Японии и США отвечают современным стандартам, однако имеют высокую стоимость, ожидается, что продукция из Железногорска будет дешевле.

 






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