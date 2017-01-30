ПРОЕКТ В РЕАЛИЗАЦИИ
Производство капельниц и других одноразовых полимерных изделий для медицины планируется запустить в Железногорске в 2019 году
Об этом ТАСС сообщил представитель пресс-службы Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора (КРИТБИ).
По его словам, проект реализует компания "Конвергерт", получившая грант Фонда содействия развитию малых форм предприятий в размере 2 млн рублей на создание наукоемкого производства.
Большая часть используемых сегодня одноразовых медицинских изделий поставляются в Россию из Китая, стран Юго-Восточной Азии и из стран ЕС. Подобные изделия, импортируемые из стран Евросоюза, Японии и США отвечают современным стандартам, однако имеют высокую стоимость, ожидается, что продукция из Железногорска будет дешевле.
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